Oberster Landesdatenschützer zieht Bilanz zum Jahr 2018

Stuttgart (dpa/lsw) - Wie ist es um den Datenschutz in Baden-Württemberg bestellt? Dazu will der oberste Landesdatenschützer Stefan Brink heute in Stuttgart Auskunft geben. Ein wesentlicher Punkt werden dabei wohl die Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung der EU sein, die seit Ende Mai 2018 in Kraft ist. Damit wird im Kern die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Unternehmen, Vereine und Behörden geregelt. Bereits bekannt ist, dass infolgedessen der Beratungsbedarf stieg. Allein die Behörde des Landesdatenschützers informierte im vergangenen Jahr rund 3000 Bürger, private Unternehmen und Vereine - 2017 waren es noch rund 800. Außerdem hat sich die Anzahl der bei Brink gemeldeten Datenpannen verzehnfacht - im vergangenen Jahr waren es 774 Stück.