Datenschutz-Beauftragter sieht Risiken beim Krebsregister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas Petri, sieht beim bayernweiten Krebsregister Gefahren für Patientendaten. Es seien "eine ganze Menge Fragen offen", sagte Petri der Deutschen Presse-Agentur in München. Zwar dürften krebskranke Menschen widersprechen, dass neben den medizinischen auch persönliche Daten in dem Register gespeichert werden. Der Knackpunkt sei aber: "Wenn der Patient Widerspruch eingelegt hat: Reicht das einmal? Oder muss ich immer wieder bei Untersuchungen darauf hinweisen, dass ich der Erfassung meiner Identitätsdaten widersprochen habe?", sagte Petri. Er fürchtet auch technische Sicherheitslücken, die dazu führen könnten, dass sensible Daten in falsche Hände geraten.

Der Landesbeauftragte hat deshalb eine Überprüfung der Datenbank in die Wege geleitet. Das Krebsregister ist eines von mehreren Themen, mit denen sich Petri in seinem Tätigkeitsbericht für 2017/2018 befasst. Der Bericht wird an diesem Montag vorgestellt.

Das Gesetz für das bayernweite Krebsregister ist Anfang April 2017 in Kraft getreten. Es hat zum Ziel, alle Erkrankungen sowie ihre Behandlungen zentral zu erfassen.