Fünf Mal so viele Eingaben zum Datenschutz erwartet

Mainz (dpa/lrs) - Mit der Verbesserung des Datenschutzstandards in der EU wird es in diesem Jahr etwa fünf Mal so viele Eingaben in Rheinland-Pfalz geben wie im vergangenen Jahr. Diese Erwartung nannte der Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann am Dienstag in Mainz. Nach rund 450 Eingaben im vergangenen Jahr seien es allein in den ersten drei Monaten seit dem Inkrafttreten der EU-Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai schon mehr als 1000 gewesen, sagte Kugelmann. "Mit der Stärkung des Datenschutzes in Europa sind auch wir stärker geworden, wir haben mehr Befugnisse." Zur Bearbeitung der Beschwerden und Meldungen hat die Aufsichtsbehörde die Zahl ihrer Mitarbeiter zuletzt um vier auf 25 erhöht; für den Doppelhaushalt 2019/20 hofft der Datenschützer, dass weitere sechs Stellen bewilligt werden.