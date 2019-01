Neue Verordnung bringt Datenschützern viele Anfragen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Zahl der Anfragen von Bürgern an die niedersächsische Datenschutzbeauftragte hat sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Lag die Zahl der elektronischen, schriftlichen und mündlichen Anfragen 2017 noch bei rund 4650, so waren es ein Jahr später rund 10 000, wie die Behörde mitteilte. "Die Ursache ist, dass aufgrund der im Mai eingeführten europäischen Datenschutz-Grundverordnung der Beratungsbedarf enorm gestiegen ist", sagte Sprecher Johannes Pepping. Seit dem 25. Mai 2018 gelten in Deutschland teils verschärfte Datenschutzregeln. Die EU-Grundverordnung soll Bürgern mehr Mitsprache dabei geben, was mit ihren Daten in Unternehmen, Vereinen oder Behörden passiert. Dazu gehören Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Ausweisnummer oder IP-Adresse.