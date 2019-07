Kramp-Karrenbauer vor schmaler Bundestags-Kulisse vereidigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist im Bundestag vereidigt worden. In einer Sondersitzung sprach sie am Mittwoch die Eidesformel.

Sie schwor dabei, ihre Kraft dem deutschen Volke zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Die CDU-Vorsitzende beendete den Eid mit dem freiwilligen Zusatz "so wahr mit Gott helfe".

Kramp-Karrenbauer hatte in der vergangenen Woche ihre Ernennungsurkunde erhalten und anschließend ihr Amt angetreten. Sie löste Ursula von der Leyen (CDU) ab, die zuvor vom Europaparlament zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden war.

Bei der Sondersitzung des Bundestags zu Kramp-Karrenbauers Vereidigung fehlten viele Abgeordnete. So zeichnete sich nach dpa-Informationen vom Mittwoch bei einer Sitzung der SPD-Fraktion ab, dass nur knapp 100 der insgesamt 152 Abgeordneten aus dem Urlaub nach Berlin zurückgekommen waren.

Die Grünen rechneten damit, dass etwa zwei Drittel ihrer 67 Abgeordneten kommen würden. Unter den Fehlenden seien auch Fraktionschef Anton Hofreiter und die Parteivorsitzende Annalena Baerbock, hieß es. In der Unionsfraktion hatten sich 33 der 246 Parlamentarier abgemeldet.

FDP und Grüne hatten im Vorfeld angezweifelt, dass die Unterbrechung der Sommerpause nötig war. Beide Oppositionsparteien vertraten am Dienstag die Ansicht, dass die Vereidigung auch in der nächsten regulären Sitzung des Bundestags Anfang September hätte vorgenommen werden können.

Die Sondersitzung, habe "keine rechtliche oder politische Notwendigkeit", sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner in Berlin. Auch die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Britta Haßelmann, erklärte: "Die Sondersitzung ist nicht zwingend notwendig."

Bei der Sitzung herrschte für die Abgeordneten Präsenzpflicht. Wer unentschuldigt fehlte, muss zahlen. Wirklich teuer wird es aber nicht. Die Details regelt das Abgeordnetengesetz.

Dessen Artikel 14 legt fest: "Trägt sich ein Mitglied des Bundestages nicht in die Anwesenheitsliste ein, werden ihm 100 Euro von der Kostenpauschale einbehalten. Der einzubehaltende Betrag erhöht sich auf 200 Euro, wenn ein Mitglied an einem Plenarsitzungstag sich nicht in die Anwesenheitsliste eingetragen hat und nicht beurlaubt war." Die Kürzung sinkt auf 20 Euro, wenn ein Abgeordneter nachweist, dass er im Krankenhaus oder Sanatorium war oder arbeitsunfähig geschrieben war.

Das Geld wird von der steuerfreien Aufwandspauschale des betreffenden Abgeordneten einbehalten. Diese beträgt derzeit 4418 Euro pro Monat. Sie soll alle Ausgaben decken, die zur Ausübung des Mandates anfallen. Dazu gehören unter anderem das Ausstatten und Unterhalten eines Büros im Wahlkreis und der Zweitwohnsitz in Berlin.