Grünen-Fraktion trifft sich zur Klausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa) - Die Grünen im Bundestag beginnen heute eine zweitägige Klausur in Potsdam. Die Abgeordneten wollen sich am ersten Tag unter anderem mit der Rolle Chinas und den Folgen für Europa sowie mit Klimaschutz befassen. Zu beiden Themen haben sie Experten als Gäste eingeladen. Am Freitag soll es um Mobilität im ländlichen Raum gehen. Die Fraktion will drei Beschlüsse fassen zu den Themen Klimaschutz, Kampf gegen das Artensterben und zur Wohnungspolitik. Vor dem Start am Donnerstag besuchen die Fraktionschefs Anton Hofreiter und Katrin Göring-Eckardt mit dem Fahrrad den Neuen Garten von Potsdam.