Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat keine Zweifel an der Loyalität des überraschend zum Bundestags-Fraktionsvorsitzenden gewählten Ralph Brinkhaus zu Angela Merkel. "Es steht für mich außer Frage, dass er eng mit der Kanzlerin zusammenarbeiten wird", erklärte Althusmann am Dienstagabend. "Ich sehe seine Wahl auch als Chance, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen." Die Unionsfraktion in Berlin hatte ihren Vorsitzenden, Merkels Vertrauten Volker Kauder, nach 13 Jahren im Amt gestürzt und Brinkhaus zum Vorsitzenden gewählt. Der 50-Jährige aus Gütersloh gewann mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Abstimmung gegen Kauder. Brinkhaus war bisher Vize-Fraktionschef.