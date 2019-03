Wissing spricht im Bundestag zu Bahnlärm im Rheintal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) will sich am heutigen Freitag im Deutschen Bundestag für eine Entlastung des Mittelrheintals vom Lärm der Güterzüge einsetzen. Wissing spricht zu einem Antrag der FDP-Fraktion im Bundestag, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, umgehend eine Machbarkeitsstudie zum Bau einer alternativen Güterzug-Trasse in Auftrag zu geben. Mitglieder des Bundesrats, also der Länderkammer, haben auch Rederecht im Bundestag.

Die Tunnelhavarie von Rastatt im Jahr 2017 mit der anschließenden Streckensperrung von 51 Tagen haben ebenso wie verschiedenen Unfälle auf den Bahnstrecken zwischen Mainz und Koblenz gezeigt, "dass wir auf der kompletten Rheinschiene funktionierende Ausweichstrecken benötigen", erklärte der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Jung zum Antrag seiner Fraktion. "Dies gilt insbesondere für das Mittelrheintal mit seinen 160 Jahre alten Tunneln, engen Kurven und den Lärmschutzproblemen für die Bevölkerung."

Im Februar hatte der Landtag Rheinland-Pfalz mit den Stimmen aller fünf Fraktionen die baldige Planung einer alternativen Trasse für Güterzüge von Troisdorf bei Bonn nach Mainz-Bischofsheim gefordert. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will am 11. April mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zusammentreffen, um darüber zu diskutieren. Sie werde Scheuers Aussagen, wonach sich eine alternative Trasse erst bei einer erheblichen Steigerung des Güterverkehrs lohne, so nicht stehen lassen, kündigte Dreyer an.