Weil offen für öffentliche Bundeswehr-Gelöbnisse

Hannover/Berlin (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) steht dem Ruf der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nach öffentlichen Bundeswehr-Gelöbnissen aufgeschlossen gegenüber. Bereits in den vergangenen Jahren habe die Landesregierung immer wieder Gelegenheiten genutzt, um der Bundeswehr und den dort arbeitenden Menschen ihre Wertschätzung zu zeigen, teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Mittwoch auf Anfrage mit. "Dies kann gerne auch in Form eines öffentlichen Gelöbnisses am 12. November geschehen." Die Soldaten leisteten einen hohen Einsatz für Deutschland und für den Frieden in der Welt.

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte sich zuvor in ihrer ersten Regierungserklärung für öffentliche Gelöbnisse zum Gründungstag der Bundeswehr am 12. November ausgesprochen. Diesen Vorschlag habe sie allen Ministerpräsidenten unterbreitet. Damit solle die Bundeswehr in der Gesellschaft sichtbarer werden, sagte die Ministerin.