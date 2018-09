Migrantenverbände fordern Seehofers Rücktritt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Zahlreiche Migrantenverbände und Initiativen gegen Rassismus haben Innenminister Horst Seehofer in einem offenen Brief zum Rücktritt aufgefordert. "Ein Heimatminister für alle sollte die Gesellschaft nicht weiter spalten, sondern klar Haltung beziehen für die Grundwerte in unserem Land. Oder abtreten und das Amt jemandem überlassen, der das tut", heißt es in dem Schreiben. Mit seiner Formulierung, die Migrationsfrage sei die "Mutter aller Probleme", habe Seehofer bewusst die Interpretation zugelassen, Migranten seien das Problem.