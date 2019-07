Strobl zu AKK: "Gelungene Überraschung"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Landeschef Thomas Strobl hat die überraschende Neubesetzung des Spitzenamts im Verteidigungsministerium durch Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt. "Das war eine Überraschung - und zwar eine absolut gelungene Überraschung!", teilte Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Er halte seine Parteifreundin für die richtige Besetzung. Sie sei "die richtige Frau an der richtigen, verantwortungsvollen Position". Strobl sei sicher, dass das Ministeramt Kramp-Karrenbauer auch als Parteivorsitzende stärken werde. Sie soll am kommenden Mittwoch im Bundestag vereidigt werden.