Dreyer sieht in Kompromiss über Maaßen wichtiges Signal

Mainz (dpa/lrs) - SPD-Vizechefin Malu Dreyer hat die neue Vereinbarung der großen Koalition zur Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen begrüßt. "Es ist ein wichtiges Signal, dass die Regierungsparteien in Berlin einen tragfähigen Kompromiss gefunden haben", erklärte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin am Montag. "Für uns als Sozialdemokraten war das eine Grundsatzfrage gegen einen schleichenden Rechtsruck in der Gesellschaft."

Dreyer stellte sich vor SPD-Chefin Andrea Nahles, die nach Druck aus ihrer Partei verlangt hatte, dass Maaßen nicht wie vereinbart zum Innenstaatssekretär befördert wird. "Jetzt geht es darum, die großen Aufgaben weiter beherzt anzugehen." Dreyer forderte eine Lösung in der Dieselkrise zur Vermeidung von Fahrverboten.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Nahles hatten zunächst vereinbart, dass Maaßen als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz abgelöst und Innenstaatssekretär wird. Damit hätte er mehr verdient. Maaßen war in Kritik geraten, weil er unter anderem gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass es in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer gegeben habe. Nun soll er Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben bei gleichem Gehalt werden.

Der rheinland-pfälzische FDP-Vorsitzende Volker Wissing kritisierte das Hin und Her. "Ich halte das alles für kaum mehr erklärbar, dass sich eine Regierung über so einen langen Zeitraum mit einer Personalie beschäftigt und sich fast zerlegt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Das zeigt, dass nicht die großen sachpolitischen Themen auf der Regierungsebene diskutiert werden."