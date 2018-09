Kretschmer sieht bei sich keinen Widerspruch zur Kanzlerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht in seiner Feststellung zu den Chemnitzer Geschehnissen "überhaupt keinen Widerspruch" zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). "Ich bin genauso entsetzt über die Bilder von Montag wie jeder andere", teilte er am Mittwochnachmittag in Dresden mit. "Eine andere Frage ist aber, welches Bild von Chemnitz und seinen Einwohnern teilweise gezeichnet wurde."

Kretschmer hatte in seiner Regierungserklärung im Landtag gesagt: "Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome." Zuvor hatte Merkel in Berlin ihre Verurteilung der Ausschreitungen und Proteste in Chemnitz bekräftigt. Es habe Bilder gegeben, die "sehr klar Hass und damit auch die Verfolgung unschuldiger Menschen" gezeigt hätten. Davon müsse man sich distanzieren. "Damit ist alles gesagt", fügte sie hinzu. Sie reagierte auf Vorwürfe von AfD-Chef Jörg Meuthen, der sie zur Entschuldigung wegen ihrer ursprünglichen Reaktion aufgefordert hatte. Vor einer Woche hatten sie und Regierungssprecher Steffen Seibert von "Hetzjagden" gesprochen.