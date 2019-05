Eine Woche nach Zusammenstoß: Regierungsflieger in Dortmund

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Eine Woche, nachdem am Dortmunder Flughafen ein Transporter den Regierungsflieger von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gerammt hat, steht die Maschine der Flugbereitschaft immer noch in Dortmund. Die "Global 5000" werde noch weiteren Prüfungen unterzogen und sei noch nicht wieder flugbereit, sagte ein Sprecher der Luftwaffe auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Dortmunder Flughafen hat die Maschine nach eigenen Angaben in einer Halle untergebracht.

Ein "Handling-Fahrzeug" war am 13. Mai gegen das leere Flugzeug der Kanzlerin gerollt, nachdem die Fahrerin den Transporter laut Airport wegen einer "dienstlichen Aufgabe" verlassen hatte. Die Frau hatte nach Erkenntnissen eines Gutachters den Wagen nicht "ordnungsgemäß gesichert". Kanzlerin Merkel, die Wuppertal besucht hatte, flog mit einem Hubschrauber zurück nach Berlin.

Ob und wann die "Global 5000" wieder flugbereit sein wird, ist laut Luftwaffe unklar. Zu der Frage, ob der Airport Dortmund für den Ausfall der Maschine in Regress genommen wird, konnte der Luftwaffensprecher am Montag keine Aussage machen. Auswirkungen auf den laufenden Betrieb habe der unfreiwillige Ausfall nicht: "Die Flugbereitschaft hat das im Griff."