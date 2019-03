Merkel besucht Chemnitzer Basketball-Verein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Chemnitz (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntag überraschend ein Spiel des Basketball-Zweitligisten Niners Chemnitz besucht. Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte am Sonntagabend via Twitter Merkels Visite, die zuvor nicht angekündigt worden war. "Toller Basketballverein, der sich für Toleranz und Zusammenhalt in der Stadt einsetzt", twitterte Seibert. Begleitet wurde Merkel bei der Begegnung der Niners gegen das Team von Ehingen Urspring von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Oberbürgermeisterin von Chemnitz, Barbara Ludwig (SPD).

Die Kanzlerin hatte dem Verein bereits im November einen Besuch abgestattet und sich mit Nachwuchsspielern getroffen. Damals habe sie sich vorgenommen, einmal zu einem Spiel der Mannschaft nach Chemnitz zu kommen, teilte eine Regierungssprecherin mit. Merkel hatte am 16. November Chemnitz besucht, rund drei Monate nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Deutschen. Die Bluttat hatte rechte Demonstrationen und fremdenfeindliche Übergriffe in der Stadt ausgelöst.

Die Niners gewannen das Spiel am Sonntag mit 84:73 und stehen an der Tabellenspitze der 2. Basketball-Liga. Merkel wünschte dem Chmenitzer Verein viel Glück im Kampf um den Aufstieg.