Seehofer startet in Sachsen-Anhalt Deutschland-Reise

Bernburg (dpa/sa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will mit einer Reise durch Deutschland die Sorgen und Zukunftsideen im Land kennenlernen. Es gehe darum, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, teilte sein Ministerium mit. Die erste Station führt ihn heute nach Sachsen-Anhalt. In der Kreisstadt Bernburg will sich Seehofer über Modellprojekte in der schrumpfenden Region informieren.

So testet der Salzlandkreis derzeit, ob ein mobiler Pflegedienst auch als Ersatz für den ausgedünnten Busverkehr taugt und Fahrgäste für alltägliche Besorgungen und Arztbesuche mitnehmen kann. Geplant ist, binnen eines Jahres alle 16 Bundesländer zu besuchen. Die genaue Route steht noch nicht fest.