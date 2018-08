Bosch, Voith und VW in Ghana mit Absichtserklärungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Accra (dpa) - Bosch, Voith und Volkswagen haben am Rande des Besuchs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Ghana Absichtserklärungen über Projekte in zweistelliger Millionenhöhe unterzeichnet. Bei Bosch geht es um ein Projekt zur Verpackung und zum Abfüllen von Pharmazeutika. Voith plant den Bau eines Solarwasserkraftwerkes mit einer Leistung von rund 55 Megawatt - es geht um ein Investitionsvolumen von 66 Millionen Euro. VW unterzeichnete ein Rahmenabkommen für den Aufbau einer lokalen Kfz-Montage.