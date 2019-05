Dreyer irritiert über Schäuble-Idee für Bundesrat

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht keinen Bedarf, Grundlegendes an den Mechanismen im Bundesrat zu verändern. "Wir prüfen zwar im Bundesrat gerade eine Modernisierung des Abstimmungsverfahrens mit elektronischer Unterstützung", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Aber darüber hinaus besteht keine Notwendigkeit, die Regeln im Bundesrat zu ändern."

Irritiert zeigte sich die Mainzer Regierungschefin über den Vorstoß von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Er hatte sich dafür ausgesprochen, Enthaltungen in dem Ländergremium künftig als nicht abgegebene Stimmen zu werten. Schäuble will so die Mehrheitsfindung im Bundesrat erleichtern. Dreyer sagte dazu: "Der Ratschlag eines Verfassungsorgans an ein anderes Verfassungsorgan, Regeln zu ändern, verwundert mich."

Die Diskussion über die Kompetenzen von Bund und Ländern im föderalen System sei so alt wie das Grundgesetz selbst, sagte Dreyer. Die Länder gingen sehr verantwortungsbewusst mit den Rechten des Bundesrates um. "Im Zuge der letzten Föderalismusreform wurde zudem die Anzahl der zustimmungsbedürftigen Gesetze spürbar gesenkt." Auch der Vermittlungsausschuss sei nicht oft angerufen worden.