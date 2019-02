Prien plant Richtlinie für Mittel für Schul-Digitalisierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will den 800 Schulen in Schleswig-Holstein den Erhalt von Geld aus dem Digitalpakt erleichtern. "Ich bin sehr froh über die Einigung", sagte Prien am Donnerstag. Für die Schulen im nördlichsten Bundesland werden 170 Millionen Euro erwartet auf fünf Jahre verteilt.

Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag hatte sich am Mittwoch auf Formulierungen für eine Grundgesetzänderung geeinigt, die entsprechende Milliardenhilfen des Bundes für die Länder ermöglicht. Deutschlandweit sind fünf Milliarden Euro für die Ausstattung der Schulen mit digitalen Mitteln vorgesehen.

"Derzeit entwickeln wir gemeinsam mit den kommunalen Landesverbänden ein standardisiertes Formular für die Bestandsaufnahmen", sagte Prien. Um den Schulen bei der Umsetzung zu helfen, seien im Haushalt für das laufende Jahr zehn zusätzliche Stellen bereitgestellt. Das Land will Schulen und Träger beim Aufstellen der technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte unterstützen, die für den Erhalt von Mittel nötig sind.