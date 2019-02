Bremens Finanzsenatorin: Nein zu sicheren Herkunftsländern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Das rot-grün regierte Bundesland Bremen wird erneut im Bundesrat der Einstufung der drei Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer nicht zustimmen. Das machte Bremens Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) mit Blick auf die geplante Abstimmung am Freitag in der Länderkammer klar. "Zum einen ist das gesamte Konzept der sicheren Herkunftsländer nicht richtig, zum anderen sind die drei Maghreb-Staaten keine sicheren Herkunftsländer", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Bremen.

Vor allem in Algerien und Marokko würden politische Oppositionelle verfolgt. Schwierig sei dort die Lage auch für Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung. Wenn Menschen in Deutschland Asyl begehrten und aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kämen, fielen sie durch das Raster. Sie erwarte, dass jeder Mensch die gleiche Chance darauf habe, dass sein Wunsch nach Asyl beurteilt werde. Das Konstrukt der sicheren Herkunftsländer sei deshalb fraglich.

Bereits im März 2017 war im Bundesrat ein entsprechender Vorstoß gescheitert. Neben den drei Maghreb-Staaten geht es an diesem Freitag auch um Georgien. Als sichere Herkunftsländer werden Staaten eingestuft, bei denen vermutet wird, dass es in der Regel weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung gibt. Das soll schnellere Asylentscheidungen ermöglichen und Menschen dort davon abbringen, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen.