Bundespräsident Steinmeier kommt in die Westpfalz

Zweibrücken (dpa/lrs) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt in die Westpfalz. Das Staatsoberhaupt reise am 22. Oktober nach Zweibrücken, sagte ein Sprecher des Bundespräsidialamts am Donnerstag. Details will die Verwaltung in Berlin an diesem Freitag mitteilen. Zuvor hatte der "Pfälzische Merkur" über die Reise berichtet. Demzufolge besucht Steinmeier in der Rosenstadt unter anderem ein Unternehmen, das sich auf Software-Entwicklung spezialisiert hat. Der Bundespräsident macht der Zeitung zufolge auch Station in anderen Orten der Region, etwa Rumbach (Verbandsgemeinde Dahner Felsenland) und Bottenbach (Verbandsgemeinde Pirmasens-Land).