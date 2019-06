Demokratiezentrum: Rechtsextremismus ist im Wandel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Anklam (dpa/mv) - Die rechtsextremistische Szene in Vorpommern ist nach Angaben des Regionalzentrums für Demokratie in Anklam im Wandel. "Sie agiert nicht mehr so martialisch wie in den 1990er Jahren. Aber die Menschen sind da", sagte Leiterin Delphine Wollenberg am Donnerstag im Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er informierte sich auf seiner Reise durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald über die Arbeit des Zentrums, das insbesondere Multiplikatoren wie Lehrer und Erzieher berät. Es gehe darum, den Alltag demokratischer zu gestalten, keine fremdenfeindlichen Äußerungen zuzulassen und mit extrem rechten Strukturen umzugehen. Diese seien vorhanden. Eine Strategie der extrem Rechten sei die Bildung wirtschaftlicher Netzwerke.

Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) warnte in der Gesprächsrunde davor, die NPD und die AfD zu unterschätzen. Nur weil die NPD in Parlamenten keine Sitze mehr habe, sei sie nicht verschwunden. Der Geschäftsführer der Regionalzentren für Mecklenburg-Vorpommern, Christian Utpatel, machte darauf aufmerksam, dass die Zivilgesellschaft in Ostdeutschland keine Tradition habe. "Demokratie wurde jahrelang nicht gelebt", sagte er. Auch die Strukturschwäche ländlicher Räume und die Abwanderung spielten eine Rolle.