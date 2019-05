Vereintes Europa ist für Deutsche "verdammt großes Glück"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat kurz vor der Europawahl die Bürger aufgerufen, sich daran zu beteiligen und die demokratischen Kräfte zu stärken. "Ein demokratisches Deutschland in einem vereinten Europa - das ist ein verdammt großes Glück", sagte er am Montag bei einem betrieblichen Aktionstag Europa im BMW-Werk Leipzig vor rund 2500 Beschäftigten. Für dieses große Glück lohne es sich zu arbeiten. "Dafür lohnt es sich, zu streiten und allemal am Sonntag wählen zu gehen."

Der Bundespräsident betonte laut Redemanuskript die hohe Bedeutung der EU für die deutsche Wirtschaft. "Wenn wir gute Arbeitsplätze wollen, dann brauchen wir industrielle Wertschöpfung. Und wenn wir industrielle Wertschöpfung wollen, dann brauchen wir ein geeintes, starkes Europa." Das sollte man auch denen sagen, die das Schimpfen auf Europa zum Hobby erkoren hätten. Mit Blick auf Großbritannien und den Brexit sagte Steinmeier: "Wir gehen nicht in die Sackgasse des populistischen Kampfs. Wir wollen ein starker Industriestandort bleiben." Das gehe nur mit offenen Märkten und in der EU.

Auch die deutsche Automobilindustrie brauche offene Märkte und offene Grenzen in Europa, betonte Steinmeier. Sie sei global vernetzt wie kaum eine andere Industrie, habe Vorteile durch den Euro und profitiere davon, dass Europa für freien und fairen Welthandel eintrete. "Wenn der Hausherr im Weißen Haus morgens aufwacht und per Twitter mit Zöllen auf deutsche Autos droht, dann bin ich froh, dass die Europäische Kommission für alle 500 Millionen EU-Bürger klar macht: So nicht! So gehen Partner nicht miteinander um."