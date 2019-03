Bundespräsident Steinmeier auf Leipzig-Besuch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag Leipzig besucht. Zum Auftakt trug er sich am Morgen im Rathaus in das Goldene Buch der Stadt ein. Steinmeier wurde von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet. Der Bundespräsident hatte sich eine ganze Reihe von Terminen in Leipzig vorgenommen. Neben einem Besuch der Uniklinik und des Kunst- und Galeriezentrums Baumwollspinnerei wollte er sich am Nachmittag mit Bürgern an einer Kaffeetafel zum Gespräch treffen. Mit dieser Kaffeerunde ist Steinmeier in der ganzen Republik unterwegs. Vorigen November hatte er zum Beispiel zu einer Kaffeetafel in Chemnitz geladen.