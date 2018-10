Gauck mit Ehrendoktorwürde der Kieler Uni ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck ist mit der Ehrendoktorwürde der Theologischen Fakultät der Kieler Christian-Albrechts-Universität (CAU) ausgezeichnet worden. Der 78-Jährige nahm die Auszeichnung am Montag während einer Feierstunde im Audimax der Hochschule entgegen. "Ihr Einsatz für Menschlichkeit, der deutlich geprägt ist durch ihre theologische Vergangenheit und durch die Hoffnung auf eine bessere, gerechtere, demokratischere und freiere Welt, macht sie zu einem würdigen Doktor der Theologie honoris causa", sagte Prodekan Andreas Müller in seiner Laudatio. Er würdigte Gaucks kritischen Umgang mit historischer Schuld, seinen Einsatz für die Würde aller Menschen und für eine Gesellschaft in Freiheit und Frieden. Gauck war von 2012 bis 2017 Bundespräsident.