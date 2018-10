Steinmeier: Bayern-Wahlergebnis zeigt große Veränderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist überzeugt davon, dass die Parteien nach der Bayern-Wahl verantwortungsvoll mit dem Ergebnis umgehen. "Es sind große Veränderungen, die sich in diesem Wahlergebnis niederschlagen", sagte Steinmeier am Montag bei einem Besuch im Görlitzer Siemens-Werk. Die Parteien, die sich in Bayern um Verantwortung beworben haben, hätten jetzt die Möglichkeit zu prüfen, wie diese Verantwortung umgesetzt werden kann.

"Welche Schlüsse daraus für den Bund und die politische Debatte insgesamt zu ziehen sind, müssen jetzt zunächst die Verantwortlichen in den Parteien miteinander diskutieren", sagte Steinmeier. Er verstehe, dass die Bevölkerung mit Interesse, "manche mit Freude, manche mit Sorgen", auf solche Wahlergebnisse schauen. "Ich bin fest davon überzeugt, diejenigen, die sich um Verantwortung beworben haben, werden in der Lage sein, mit Verantwortung umzugehen."

Steinmeier machte am Montag auf seiner Tour durch die ländlichen Regionen Deutschlands in Ostsachsen Station. Dabei besucht er Görlitz, Ostritz und Großhennersdorf.