Bundespräsident Steinmeier im Chemnitzer Rathaus empfangen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Zum ersten Mal in seiner Amtszeit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Chemnitz besucht. Das Staatsoberhaupt wurde am Donnerstagmittag von Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) im Rathaus empfangen. Dort schrieb sich Steinmeier in das Goldene Buch der Stadt ein. Danach war ein Mittagessen im Ratskeller mit Einzelhändlern und Gastronomen aus der Innenstadt vorgesehen. Vor seiner Ankunft in Chemnitz hatte der Bundespräsident bereits Dresden besucht.

Gut neun Wochen nach dem tödlichen Messerangriff auf einen 35-jährigen Deutschen wollte Steinmeier auch mit Bürgern sprechen. Die Ende August mutmaßlich durch Asylbewerber verübte Gewalttat hatte fremdenfeindliche Übergriffe nach sich gezogen. Zu rechtsgerichteten Demonstrationen und Gegenveranstaltungen waren damals mehr als 40 000 Menschen gekommen. 13 Menschen aus Chemnitz waren nun zum Gespräch mit Steinmeier eingeladen. Hierfür wurde eine Kaffeetafel im Staatlichen Museum für Archäologie ausgerichtet.

Steinmeier verurteilte im Rathaus zum wiederholten Mal sowohl das Verbrechen als auch die rechten Kundgebungen im Anschluss. Einige Menschen hätten versucht, die Empörung und die Wut, die es gab, zu missbrauchen. Man habe Hass auf den Straßen und den Gebrauch verfassungswidriger Symbole gesehen und man habe auch beobachtet, dass versucht worden sei, Gewalt auf die Straße zu bringen, sagte der Bundespräsident. "Es muss eindeutig bleiben in unserem Lande, dass die Verfolgung von Straftaten Aufgabe der Sicherheitsbehörden ist", betonte er. Niemand dürfe als Rächer für andere auftreten.