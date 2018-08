Bundespräsident Steinmeier besucht Cyber-Soldaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Ein Staatsoberhaupt im Cyberraum: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich ein Bild von der noch recht jungen Cyber-Armee der Bundeswehr verschafft. Am Donnerstag besuchte er die Zentrale des sogenannten Kommandos Cyber- und Informationsraum in Bonn, in der sich auch ein Lagezentrum der IT-Soldaten befindet.

Die Cyber-Armee hatte im vergangenen Jahr offiziell die Arbeit aufgenommen. Die Bundeswehr rüstet sich mit ihr für das Schlachtfeld Internet - die IT-Soldaten sollen unter anderem Hackerangriffe abwehren. Ab 2022 soll das Kommando voll einsatzfähig sein und dann rund 15 000 Soldaten und zivile Kräfte umfassen. Es stellt eine völlig neue Teilstreitkraft der Bundeswehr dar - auf einer Ebene mit Heer, Marine und Luftwaffe.

Der Donnerstag war der zweite Tag, an dem Steinmeier im Rheinland unterwegs war. Er hält sich zurzeit an seinem Bonner Amtssitz auf. Am Freitag steht ein Besuch bei einem Bonner Sportclub zum Thema Integration im Fußball auf dem Programm.