Bundespräsident ehrt Mainzer Historikerin mit Verdienstorden

Berlin/Mainz (dpa/lrs) - Für ihr Engagement um die Gedenk- und Erinnerungskultur ist die Mainzer Historikerin Hedwig Brüchert mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte die Auszeichnung am Dienstag in Berlin an insgesamt 14 Frauen und 14 Männer. Brüchert hatte unter anderem den Verein für Sozialgeschichte ins Leben gerufen und ist Erste Vorsitzende der Stiftung Stadthistorisches Museum Mainz. "Sie hat sich stets mit dem Alltag der vermeintlich "kleinen Leute" befasst – politisch und wissenschaftlich", hieß es zur Begründung.

Steinmeier rief dazu auf, die Erinnerung an die deutschen Verbrechen der Vergangenheit wachzuhalten und Antisemitismus und Diskriminierung entschlossen zu bekämpfen. Bei der Erinnerung an Leid und Unrecht, das von Deutschen begangen wurde, "darf es keinen Schlussstrich und keine Wende zu neuem Nationalismus geben", sagte Steinmeier laut Redemanuskript. "Diese Erinnerung ist weder Schande noch Schwäche. Im Gegenteil: Sie macht uns stärker."