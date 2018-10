Bauminister stellen Weichen für mehr bezahlbaren Wohnraum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Bauminister der Länder wollen die Schaffung von deutlich mehr bezahlbarem Wohnraum in Deutschland mit einem Bündel an Maßnahmen beschleunigen. So strebe man eine weitere Harmonisierung der Landesbauordnungen an sowie eine Typengenehmigung von Wohngebäuden in der Musterbauordnung, um schnelleres und günstigeres Bauen zu ermöglichen, hieß es am Freitag in Kiel bei der Vorstellung der Ergebnisse der diesjährigen Bauministerkonferenz. "Wir brauchen für die Menschen in Deutschland mehr Bauland und mehr bezahlbaren Wohnraum", sagte der Vorsitzende der Bauministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Fachminister Hans-Joachim Grote (CDU). Die Fachminister hätten konsequent an die Beschlüsse des Wohngipfels im Kanzleramt am 5. September angeknüpft. Um über die Umsetzung der Beschlüsse des Wohngipfels zu beraten, beschlossen die Bauminister eine Sonderkonferenz am 22. Februar in Berlin.