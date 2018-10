Länderchefs drücken bei Flüchtlingsintegration aufs Tempo

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Die Ministerpräsidenten fordern von der Bundesregierung rasch Regelungen zur Integration schon länger in Deutschland lebender geduldeter Migranten in den Arbeitsmarkt. Bis zu ihrem nächsten Zusammentreffen mit der Bundeskanzlerin am 5. Dezember erwarteten die Länderregierungschefs entsprechende Vorschläge, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag. Er sprach nach dem Abschluss der Ministerpräsidentenkonferenz in der Hansestadt.

Bei der Integration von Flüchtlingen mit Bleibeperspektive seien die Bundesländer schon gut vorangekommen, sagte Tschentscher. Dies nütze den Flüchtlingen und der Gesellschaft, sei gut für die vom Fachkräftemangel bedrohte Wirtschaft und spare Transferleistungen. Nun gelte es, auch Regelungen für die Gruppe ohne sichere Bleibeperspektive zu finden, "damit auch die Menschen, die sehr lange bei uns bleiben werden, gefördert werden", sagte Tschentscher. "Wir sind uns auch alle einig, dass die (Menschen) aus sicheren Herkunftsländern nicht in diese Gruppe gehören."

Mit Blick auf die Finanzierung der Flüchtlingshilfe erwarteten die Länder einer Vereinbarung mit dem Bund über das kommende Jahr hinaus.