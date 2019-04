Thüringen konzentriert sich auf das Internet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringen setzt bei seiner Image-Kampagne auf Emotionen und Klicks im Internet. Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) zog am Mittwoch in Erfurt eine positive Bilanz der im Herbst 2017 gestarteten Werbeaktion, die besonders auf Fachkräfte und angehende Studenten abzielt. Geworben wird mit Thüringern und Zugereisten, die sich im Freistaat eine Perspektive geschaffen haben. 150 Millionen Mal seien die kleinen Texte mit Überschriften wie "Ich bin eine Thüringerin aus Tallinn" über eine Erfurter Modeunternehmerin bisher im Internet aufgerufen worden. Für Thüringen-Marketing gibt das Wirtschaftsministerium in diesem Jahr 3,2 Millionen Euro aus.