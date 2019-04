Kretschmer will mit Merkel auch über Wölfe reden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa) - Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will beim Treffen der Ost-Regierungschefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auch die Probleme mit Wölfen in Deutschland ansprechen. "Es wird eine große Rolle spielen", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Das Thema sei seit Jahren ungeklärt und werde immer größer, kritisierte er den Bund. "Die Menschen haben zu Recht die Erwartung, dass die Bundesregierung jetzt handelt", mahnte er. Erforderlich sei eine Gesetzgebung wie in anderen europäischen Ländern - "so dass eine Schutzjagd möglich ist."