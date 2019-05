Website informiert über Bezirks- und Europawahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wer sind die mehr als 1500 Kandidaten bei den Bezirksversammlungswahlen, wer kandidiert in Hamburg bei der Europawahl und wo findet man das nächste Wahllokal? Antworten auf diese und viele weitere Fragen zu den Wahlen am 26. Mai liefert eine neue Internetseite der Bürgerschaft. Unter www.du-bist-entscheidend.de könnten sich Hamburgerinnen und Hamburger "mit wenigen Klicks orientieren und einen Überblick darüber verschaffen, wem sie unter der großen Zahl der Kandidierenden ihre Stimmen geben wollen", sagte Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit am Dienstag.

Eine Premiere sei ein spezieller Wahl-O-Mat für Senioren, der älteren Menschen helfen solle herauszufinden, welche Parteien ihre Interessen am ehesten vertreten. Von dieser Woche an komme der auf Anregung der Bürgerschaft von der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelte Service in 33 Hamburger Seniorentreffs und Seniorenresidenzen zum Einsatz. Geschulte Moderatoren stünden den Senioren dabei mit Tablets und Beamern zur Seite, teilte die Bürgerschaft mit.