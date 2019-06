Streit um Bürgersaal Wandsbek: CDU wirft AfD Provokation vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat Bedingungen des Bürgersaales Wandsbek für eine Veranstaltung ihrer Partei scharf kritisiert. Mit der Ablehnung der Veranstaltung zu den üblichen Konditionen lege das Bezirksamt Wandsbek die Axt an den Rechtsstaat, sagte der Abgeordnete Dirk Nockemann am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Parlaments. Alle demokratische legitimierten Parteien müssten gleich behandelt werden. Die erhöhten Aufwendungen für Sicherheit dürften nicht der AfD aufgebürdet werden. Seine Fraktion werde notfalls die Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr vor Gericht anfechten.

Der CDU-Abgeordnete Jens Wolf warf der AfD im Namen aller anderen Fraktionen vor, die Aktuelle Stunde zu missbrauchen. Es gehe um ein Problem der AfD mit dem Bezirksamt. Die Partei müsse den Mehraufwand bei der geplanten Veranstaltung bezahlen. "Wer die Party bestellt, muss auch die Kosten tragen", sagte Wolf. Die AfD habe natürlich das Recht den Saal in Anspruch zu nehmen. Doch mit Blick auf die Debatte fügte der CDU-Politiker hinzu: "Die AfD ist nicht Opfer, sondern Täter. Sie provoziert."