Schule muss AfD-kritischen Brief aus Internet entfernen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine Schule in Hamburg-Schnelsen hat einen Offenen Brief an die AfD-Fraktion von ihrer Internetseite entfernen müssen. Die Veröffentlichung eines Beitrags von Lehrern auf der Homepage verstoße gegen das Neutralitätsgebot, denn eine Schule dürfe als staatliche Organisation keine Meinung vertreten, sagte eine Sprecherin der Schulbehörde am Donnerstag. Zuvor hatte der Sender NDR 90,3 berichtet.

Anlass für die Entscheidung der Behörde war eine AfD-Anfrage an den Hamburger Senat. 120 Lehrer hätten auf der Homepage unter anderem das Meldeportal der AfD zur neutralen Schule kritisiert, moniert die AfD-Fraktion in dem Schreiben. Auf dem Online-Portal bietet die AfD Schülern und Eltern neben Tipps und Informationen zum Neutralitätsgebot an Schulen auch die Möglichkeit, sich über ein Kontaktformular mit ihren Beschwerden an die Fraktion zu wenden.