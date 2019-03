Schlagabtausch zum AfD-Meldeportal in der Bürgerschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In der Hamburgischen Bürgerschaft ist es am Mittwoch zu einen heftigen Schlagabtausch über das umstrittene Melde-Portal der AfD zur neutralen Schule gekommen. Vertreter der anderen Parteien sprachen in der Aktuellen Stunde von einem "Petz- und Denunziationsportal" und dem Versuch, Antifaschismus mit Linksextremismus gleichzusetzen. Hintergrund war ein von der AfD bekanntgemachter Vorfall in der Ida-Ehre-Stadtteilschule, in deren Oberstufengebäude Aufkleber und Flyer der linksextremen Gruppe "Antifa Altona Ost" gefunden und auf Anweisung der Schulaufsicht entfernt worden waren. CDU, FDP und Linke warfen Schulsenator Ties Rabe (SPD) vor, ohne Rücksprache mit der Schulleitung gehandelt zu haben. "Sie haben übereilt gehandelt und die Denunziationsplattform der AfD unnötig geadelt", sagte die CDU-Schulexpertin Birgit Stöver. Die Schule hatte erklärt, die monierte Sammlung mit Aufklebern der linksextremen Gruppe auf einer Pinnwand sei Teil eines Kunstprojekts der Oberstufe gewesen.