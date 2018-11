Schlagabtausch zu Kinderbetreuung in Bürgerschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat vom rot-grünen Senat mehr Engagement bei der Kinderbetreuung in den Kitas gefordert. Immer mehr Eltern hätten trotz gesetzlichen Anspruchs auf eine kostenfreie Grundbetreuung Schwierigkeiten, wohnortnah einen Kitaplatz zu finden, sagte Daniel Oetzel von der FDP, dessen Fraktion die Debatte in der Aktuellen Stunde am Donnerstag beantragt hatte. Auch CDU, Linke und AfD warfen Rot-Grün vor, hinter den eigenen Ansprüchen zurückzubleiben und die Chancengleichheit bei frühkindlicher Bildung zu gefährden. SPD und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) verwies auf knapp 20 000 zusätzliche Kitaplätze, die seit 2011 geschaffen worden seien.