Rot-Grün will neue Bedingungen an Bau des Elbtowers knüpfen

Hamburg (dpa/lno) - Für den geplanten Bau des neuen Hamburger Wahrzeichens "Elbtower" soll es neue Bedingungen geben. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen wollen damit Risiken für die Stadt durch die Realisierung des 245 Meter hohen Wolkenkratzers an den Elbbrücken minimieren, wie aus einem gemeinsamen Papier für den am Dienstagabend tagenden Haushaltsausschuss hervorgeht. Darin wird der Senat aufgefordert sicherzustellen, "dass der Elbtower nach einer Planungsperiode von drei bis vier Jahren nur dann in den Bau geht, wenn angemessene Voraussetzungen für eine qualitätsvolle Realisierung erfüllt sind". Zuerst hatte NDR 90,3 darüber berichtet.

Unter anderem wird gefordert, dass der Bauherr vor Baubeginn verbindliche Mietverträge für 30 Prozent der geplanten rund 70 000 Quadratmeter Bürofläche mit einer Mindestlaufzeit von mindestens fünf Jahren nachweist. Für das geplante Hotel wird ein verbindlicher Pachtvertrag über 15 bis 20 Jahren verlangt. Außerdem soll sich die Stadt verpflichten, nicht selbst Flächen in dem Gebäude anzumieten. Ziel sei es, "in besonderer Weise sicherzustellen, dass mit dem Elbtower keine Risikosituation entsteht, die sich langfristig als Nachteil für Hamburg erweist".