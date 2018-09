Opposition nutzt Haushaltseinbringung für Kritik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die Einbringung des neuen Doppelhaushalts zu einer grundsätzlichen Kritik an der rot-grünen Finanzplanung genutzt. Der CDU-Finanzexperte Thilo Kleibauer warf Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch vor, nur auf gute Konjunktur und Steuereinnahmen zu setzen. "Das Haushaltsvolumen steigt (...) und gleichzeitig wird die Risikovorsorge zurückfahren." Auch seien zu erwartende Tarifsteigerungen bei den öffentlich Beschäftigten nicht ausreichend im Plan berücksichtigt. Dressel gebe mehr aus als er könne. "Sie weiden den Haushalt aus, ungefähr um eine Milliarde Euro pro Jahr", sagte Kleibauer.

Norbert Hackbusch von den Linken warf dem Senat vor, dass sich für die von Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) angestrebte Einführung eines Mindestlohns von 12 Euro für in städtischen Betrieben Beschäftigte im Haushalt nicht der "kleinste Ansatz" finde. Auch werde der Sanierungsstau nur aufgehalten, aber nicht abgebremst.

Zu wenig Haushaltsdisziplin sieht auch die FDP-Expertin Jennyfer Dutschke in dem Entwurf. "Spätestens wenn die Zinsen wieder steigen und die Steuereinnahmen bei einem Konjunktureinbruch zurückgehen", drohe der "haushaltspolitische Deichbruch".

Ähnlich äußerte sich Andrea Oelschläger von der AfD: "Der Senat verpasst es, die Möglichkeiten zur Haushaltskonsolidierung in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen zu nutzen."

Der Senatsentwurf für den Doppelhaushalt sieht für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 15,51 Milliarden und für 2020 in Höhe von 15,97 Milliarden Euro vor. "Investieren, Konsolidieren, Wachstum gestalten - das waren und sind die Leitplanken des Etats", sagte Dressel vor den Abgeordneten.