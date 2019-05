Linke: Hamburg braucht einen Mietendeckel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine radikale Änderung der Mieten- und Wohnungspolitik haben die Linken am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft gefordert. "Die Miete frisst die Rente oder den Lohn auf", sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Fraktion, Heike Sudmann, in der Aktuellen Stunde. "Hamburg braucht einen Mietenstopp, einen Mietendeckel. Wir brauchen langfristig preiswerte Wohnungen, das gilt auch für den Neubau." Am vergangenen Wochenende hatte ein breites Bündnis linker Gruppen und Initiativen beim zweiten "MietenMove" in der Innenstadt gegen steigende Mieten protestiert.