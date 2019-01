Hamburger: Am 23. Februar 2020 neue Bürgerschaft wählen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger sollen am 23. Februar kommenden Jahres eine neue Bürgerschaft wählen. Einen entsprechenden Terminvorschlag habe der rot-grüne Senat am Dienstag beschlossen, wie das Landeswahlamt mitteilte. Die endgültige Entscheidung liegt bei der Hamburgischen Bürgerschaft, die Ende Januar darüber abstimmen soll. Als mögliche Wahltermine kamen den Angaben zufolge laut Verfassung grundsätzlich die Sonntage vom 8. Dezember dieses Jahres bis zum 1. März kommenden Jahres in Betracht. Bei einer Wahl am vorgeschlagenen 23. Februar könne der Druck der Stimmzettel für die Briefwahl nach dem Jahreswechsel 2019/2020 starten, hieß es.