Feier zur ersten demokratischen Bürgerschaftswahl

Hamburg (dpa/lno) - Mit szenischen Lesungen, einem Abgeordneten-Speeddating und einem Poetry Slam feiert die Hamburgische Bürgerschaft den 100 Jahrestag ihrer ersten demokratischen Wahl. Beim "Tag der Stimmen - 100 Jahre Wahlrecht für alle" werde die Bürgerschaft am Samstag für die Bürger mit Theater, Musik, Kunst und Information im ganzen Rathaus auf besondere Weite "erlebbar und erfahrbar gemacht", sagte Präsidentin Carola Veit am Mittwoch. "Ich freue mich, dass sich alle Bürgerschaftsfraktionen mit eigenen Ideen an den vielfältigen Aktivitäten des Tages beteiligen."

Am 16. März 1919 fand die erste allgemeine, gleiche und geheime Bürgerschaftswahl statt. Erstmals durften dabei alle Hamburger im wahlfähigen Alter ihre Stimme abgeben, unabhängig von Stand und Geschlecht.