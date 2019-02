FDP will ausländische Intensivtäter schneller abschieben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die FDP fordert vom rot-grünen Hamburger Senat ein konsequenteres Vorgehen gegen ausländische Intensivstraftäter. "218 Personen - und damit 43 Prozent - aller 508 in Hamburg erfassten Intensivtäter sind Ausländer", sagte die Fraktionsvorsitzende Anna von Treuenfels-Frowein der dpa. "Unter diesen sind 45 ausländische und 58 deutsche Intensivtäter in Haft, der Rest ist auf freiem Fuß." Dies gehe aus einer Senatsantwort auf eine von ihr gestellte Anfrage hervor. 18 der ausländischen Strafgefangenen kommen demnach im Laufe des Jahres wieder auf freien Fuß. "Verurteilte ausländische Intensivtäter manifestieren, dass diese unsere Werte und unsere Rechtsordnung nicht anerkennen. Deshalb haben sie ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt", sagte Treuenfels-Frowein.