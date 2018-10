FDP fordert Entlastung der Lehrer von Verwaltungsaufgaben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger FDP fordert eine Entlastung der Lehrer von Verwaltungsarbeit. Derzeit müssten sie neben dem Fachunterricht "eine unüberschaubare Menge an Verwaltungstätigkeiten und Zusatzaufgaben übernehmen", sagte die Vorsitzende der Fraktion, Anna von Treuenfels-Frowein. "Das kostet viel Zeit, die bei Unterrichtsvorbereitung, Fachunterricht oder Vertretung fehlt." Für die Schüler bedeute dies weniger Wissensvermittlung und mehr Unterrichtsausfall. In einem Antrag für die Bürgerschaft wird der rot-grüne Senat deshalb aufgefordert, an allen allgemeinbildenden Schulen professionelle Verwaltungsfachkräfte einzuführen. Außerdem sollen schulinterne bürokratische Prozesse verringert werden.