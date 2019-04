FDP fordert bessere Aufstiegsförderung im Handwerk

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger FDP fordert eine bessere Aufstiegsförderung in Handwerk und Mittelstand. In Hamburg fehlten den Unternehmen nach Zahlen der Handelskammer mehr als 53 000 Fachkräfte, sagte der Handwers- und Mittelstandsexperte der Bürgerschaftsfraktion, Ewald Aukes, der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb müssen die Rahmenbedingungen für die Aufstiegsfortbildung für Handwerker und den Mittelstand verbessert werden." Er forderte "zielgerichtete Maßnahmen über die Meisterprämie hinaus". In Hamburg wird pro Abschluss eine Prämie von 1000 Euro gezahlt.

Während an der Universität keine Studiengebühren mehr erhoben würden, müssten Handwerker bei Aufstiegsfortbildungen aber auch nach Inanspruchnahme ihres Aufstiegs-BAföGs einen Großteil an Gebühren für Lehrgänge und Prüfungen selbst tragen, sagte Aukes. Das widerspreche dem Ziel, Studium und Beruf anzugleichen. "Der Senat muss prüfen, inwieweit es künftig mehr Zuschüsse zu Lehr- und Prüfungsgebühren in der Aufstiegsförderung über die Hamburger "Meisterprämie" hinaus geben kann."

Zudem müssten zusätzliche Berufe in die Förderung einbezogen werden und der Beratungsprozesses für Empfänger des Aufstiegs-BAföG deutlich vereinfacht werden, sagte Aukes. Ein entsprechender Antrag seiner Fraktion liege der Bürgerschaft bei ihrer nächsten Sitzung am kommenden Donnerstag vor.