CDU: Supermärkte und Parkplätze mit Wohnungen überbauen

Hamburg (dpa/lno) - Mit der Überbauung von Supermärkten und schnelleren Genehmigungsverfahren sollen nach Ansicht der Hamburger CDU rascher mehr Wohnungen entstehen. Zwei entsprechende Anträge liegen der Bürgerschaft für die Sitzung am Donnerstag vor. "Ein riesiger Flachbau und drum herum einen riesen Parkplatz: Das ist Supermarktbau von gestern", sagte der Handelsexperte der Fraktion, David Erkalp, der Deutschen Presse-Agentur. In Anbetracht der Flächenknappheit müssten intelligentere Lösungen her. Außerdem fordert die CDU eine Änderung der Bauordnung. Die Bauaufsichtsbehörde soll verpflichtet werden, Bauherren künftig unverzüglich über etwaige Mängel an ihren Anträgen zu unterrichten. So sollen Verzögerungen bei der Baugenehmigung vermieden werden.