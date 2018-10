CDU: Konsequenzen nach tödlichem Angriff auf Zuführdienst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Tod eines Mitarbeiters des zentralen Zuführdienstes fordert die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft mehr Geld für Sicherheit und Schulung der Bezirksamtsbeschäftigten. Zudem müsse "lückenlos aufgeklärt werden, wie es dazu kam, dass zuständige städtische Behörden die Gefahr offenbar massiv unterschätzen konnten", sagte der Abgeordnete Jens Wolf. Das sei man den Mitarbeitern schuldig, "die sich in diese heiklen Situationen begeben, um Menschen zu helfen, die es aus eigener Kraft nicht mehr können." Am Dienstag vergangener Woche war ein 50-Jähriger beim Versuch, einen psychisch Kranken zwangsweise in eine Klinik zu bringen, von diesem mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen worden und an seinen Verletzungen gestorben.