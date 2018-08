CDU fordert 10 000 neue P+R-Parkplätze im Umland von Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Angesichts der wachsenden Verkehrsbelastung in Hamburg fordert die CDU vom rot-grünen Senat, für gut 10 000 weitere Park-and-Ride-Parkplätze im Umland zu sorgen. Ziel müsse es sein, die Zahl der P+R-Plätze bis Ende 2020 von derzeit gut 14 500 auf mindestens 25 000 zu erhöhen und so den Stau schon vor den Stadttoren zu stoppen, heißt es in einem Antrag der Fraktion, der am Freitag in die Bürgerschaft eingebracht wurde. Es liege im ureigenen Interesse Hamburgs, die bereits bestehende Zusammenarbeit innerhalb der Metropolregion deutlich auszubauen.

"Wir brauchen einen neuen "Pakt für P+R und Pendeln"", sagte der verkehrspolitische Sprecher Dennis Thering. Das Ziel sei "extrem ambitioniert", räumte er ein. Besondere Zeiten erforderten aber besondere Maßnahmen. "Ein Stauinfarkt jagt den nächsten und das in immer kürzeren Abständen." Während die Gesamtstaulänge auf Hamburgs Autobahnen zuletzt innerhalb nur eines Jahres um satte 14 Prozent gewachsen sei, habe die Zahl der P+R-Parkplätze im Einzugsgebiet des HVV außerhalb Hamburgs zwischen Oktober 2016 und Februar 2018 nur um 6,2 Prozent zugelegt.

Der Senat wird aufgefordert, eine Studie zur Ermittlung des Finanzbedarfs in Auftrag zu geben und die für eine Beteiligung Hamburgs an der Schaffung der P+R-Plätze benötigten Mittel im Haushalt 2019/2020 bereitzustellen.