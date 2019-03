Bürgerschaft stimmt dem Verkauf des Elbtower-Grundstücks zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburgische Bürgerschaft hat grünes Licht für den Verkauf des Elbtower-Grundstücks gegeben. Allerdings wurde die Zustimmung an Zusatzbedingungen geknüpft, um Risiken für die Stadt durch die Realisierung des 245 Meter hohen Gebäudes an den Elbbrücken zu minimieren. CDU, Linke und FDP warfen Rot-Grün ein intransparentes Verfahren vor.

"Wir erfahren heute aus der Bild-Zeitung, dass Herr Benko ihre nachträglich geforderten Kröten offenbar geschluckt hat", sagte der Stadtentwicklungsexperte der FDP, Jens Meyer, am Mittwoch. Der Investor Signa Prime Selection will rund 700 Millionen Euro in den Bau investieren. Hinter Signa steht unter anderem der österreichische Unternehmer René Benko.

"Der vermeintlich einschränkende Änderungsantrag, mit dem SPD und Grüne den Verkauf nun garnieren, ist nur ein verzweifelter Versuch, schon mal den Notausstieg aus dem Projekt zu markieren", sagte die stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Heike Sudmann. Tatsächlich seien die "hochfliegenden Pläne, die Olaf Scholz dem Senat vor seinem Abgang nach Berlin noch auf den Schreibtisch gelegt hat, längst im Absturz".

Der stadtentwicklungspolitische Sprecher der CDU, Jörg Hammann, warf den Sozialdemokraten Verschleierung schon bei der "geheimen Vergabeentscheidung" vor, bei der Scholz wohl schon gar nicht mehr Bürgermeister war". Die ganze Angelegenheit sei "peinlich, unangenehm - basta!"

Vertreter von SPD und Grünen wiesen die Vorwürfe zurück. Die "Interpretationsphantasien" der Opposition seien erstaunlich. "Nur mit der Realität hat das nichts zu tun", sagte Olaf Duge von den Grünen. "Rot-Grün steht zum Projekt Elbtower", versicherte seine SPD-Kollegin Martina Koeppen.